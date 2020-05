Finanzskandal im Vatikan: Schweiz stellt Unterlagen zur Verfügung

In den Ermittlungen zu einem Finanzskandal rund um ein Immobiliengeschäft des Vatikans hat die Staatsanwaltschaft des Kirchenstaats Unterstützung aus der Schweiz erhalten. "Beim Bundesamt für Justiz ist in dieser Sache ein Rechtshilfeersuchen eingegangen", sagte Sprecher Raphael Frei der "NZZ am Sonntag". "Mit diplomatischer Note vom 30. April 2020 hat das Bundesamt dem Vatikan einen ersten Teil der ersuchten Unterlagen übermittelt." Genauere Angaben zum Ersuchen machte der Sprecher demnach nicht.