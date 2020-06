Finnische Finanzministerin Kulmuni zurückgetreten

Die finnische Finanzministerin Katri Kulmuni ist wegen einer Kontroverse um Beratungsgebühren von ihrem Ministeramt zurückgetreten. Das gab die Vorsitzende der Zentrumspartei am Freitag auf einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz in Helsinki bekannt. Parteichefin bleibe sie jedoch. Wer Kulmunis Ministerinnenposten übernimmt, soll nach ihren Angaben zeitnah von ihrer Partei entschieden werden. Fragen von Journalisten beantwortete sie keine. Ministerpräsidentin Sanna Marin kündigte auf Twitter an, dass sich nichts an der Regierungszusammenarbeit mit dem Zentrum ändern werde.