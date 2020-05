Finnland lockert Corona-Beschränkungen weiter

Finnland lockert die Corona-Beschränkungen weiter. Die Regierung kündigte am Montag an, ab dem 1. Juni werde die Zahl der Menschen, die sich treffen dürften, von 10 auf 50 erhöht. Zudem würden Büchereien und Museen wiedereröffnet. Der Ausnahmezustand bleibt jedoch bestehen, wie die finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin bekanntgab. Die Massnahmen waren im März zur Eindämmung des Coronavirus angeordnet worden. Ende April hatte die Regierung bereits bekannt gegeben, dass die ersten Kinder ab Mitte Mai wieder in die Schule gehen können.