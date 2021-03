Das nördlichste EU-Land Finnland verlängert seine Einreisebeschränkungen bis Ende April. Das teilte die finnische Regierung am Mittwoch mit. Die Coronavirus-Pandemie halte an und es gebe noch keine angemessenen Massnahmen, die die Beschränkung der Einreise ersetzen könnten. Aus diesem Grund und zum Schutz vor der Ausbreitung von Varianten des Virus führe man die Beschränkungen bis zum 30. April fort. Ausländer kommen somit weiter nur noch in Ausnahmefällen ins Land. Das gilt für Deutschland und alle weiteren Schengenländer mit Ausnahme von Island.