Insgesamt kamen in den Vereinigten Staaten im September 135.000 Stellen hinzu, wie der Personaldienstleister ADP am Mittwoch zu seiner monatlichen Firmenumfrage mitteilte. Von Reuters befragte Experten hatten mit 140.000 gerechnet. Zugleich wurden die Zahlen für den Vormonat allerdings auf 157.000 von 195.000 nach unten korrigiert.

Am Freitag steht der Arbeitsmarktbericht der Regierung an, der neben Jobs in der Privatwirtschaft auch Stellen im öffentlichen Dienst umfasst. Hierfür erwarten Experten 145.000 neue Jobs - nach 130.000 im August.

Zuletzt hatte es negative Nachrichten aus der US-Industrie gegeben: Sie schrumpft einer Firmenumfrage zufolge so stark wie seit rund zehn Jahren nicht mehr. Das entsprechende Barometer des Institute for Supply Management (ISM) fiel im September auf den niedrigsten Wert seit Juni 2009, als die USA unter den verheerenden Folgen der Finanzkrise litten.

(Reuters)