Flirt der EU-Kritiker: Lega will in Italien mit Fünf Sternen regieren

(Ausführliche Fassung) - Bei den Regierungsgesprächen in Italien hat sich der Chef der rechtspopulistischen Lega bereit für eine Koalition mit der europakritischen Fünf-Sterne-Bewegung gezeigt. Eine neue Regierung schliesse das Mitte-Rechts-Bündnis sowie die Fünf Sterne ein, alles andere seien "vorübergehende oder behelfsmässige Lösungen", sagte Salvini am Donnerstag nach den Beratungen bei Staatspräsident Sergio Mattarella in Rom. "Wir machen alles, um eine Regierung zu bilden, die fünf Jahre hält."