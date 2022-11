Die 15 Kantone Aargau, Appenzell Innerrhoden, Appenzell Ausserrhoden, Basel-Land, Glarus, Graubünden, Neuenburg, Nidwalden, St. Gallen, Thurgau, Tessin, Waadt, Wallis, Zug und Zürich bezahlten für abgewiesene Asylbewerber in der Regel weniger als 9 Franken pro Tag oder würden nur Sachleistungen vergeben, heisst es in einer Medienmitteilung des Flüchtlingsparlaments, das am Samstag in Bern tagte.