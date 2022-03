Flüchtlingslage in Osteuropa spitzt sich zu

Immer mehr Menschen bringen sich vor dem Krieg in der Ukraine in Sicherheit - vor allem in Polen. Fast 1,7 Millionen Menschen sind bereits in dem Nachbarland der Ukraine angekommen, wie der polnische Grenzschutz am Sonntag im Internet-Dienst Twitter mitteilte. Allein am Samstag hätten rund 79 800 Menschen die Grenze überschritten, fünf Prozent mehr als am Vortag. Auch in der kleinen Republik Moldau landen viele Flüchtlinge - das Land ruft deshalb nach ausländischer Hilfe. Aussenministerin Annalena Baerbock kündigte bei einem Besuch vor Ort an, 2500 Flüchtlinge direkt nach Deutschland holen zu wollen. Innenministerin Nancy Faeser (SPD) sicherte zu, die Aufnahme in den nächsten Tagen "schnell und unbürokratisch" umzusetzen.