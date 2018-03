Flugausfälle bei Air France wegen Streiks

Neben den Pariser Flughäfen Charles de Gaulle und Orly war vor allem Nizza von dem Ausstand betroffen. Am drittgrössten Flughafen Frankreichs fiel nach Angaben der Airline jeder zweite Flug von Air France und der Regionaltochter Hop aus.

Die Gewerkschaften bei Air France haben die Besatzungen und das Bodenpersonal am Karfreitag zum dritten Mal innerhalb weniger Wochen zum Streik aufgerufen. An dem Ausstand beteiligten sich auch die Piloten.

Die Gewerkschaften wollen damit den Druck in den zähen Tarifverhandlungen erhöhen: Sie verlangen sechs Prozent mehr Geld für das Personal. Air France bietet ein Plus von einem Prozent an.

