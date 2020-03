Flughafen Genf beschränkt wegen Coronavirus Zugang

Am Flughafen Genf sei es am Samstag, Sonntag und Montag zu einem grossen Andrang von Passagieren gekommen, bestätigte ein Sprecher am Dienstag einen Bericht der Zeitung der Tageszeitung "Tribune de Genève". Der Flughafen hatte indes über Internet und soziale Netzwerke nur Passagiere mit einem bestätigten Flugticket gebeten, sich dorthin zu begeben.

Der Andrang ist einerseits auf die hohe Zahl von Passagieren zurückzuführen, welche die jetzt geschlossenen Skigebiete verlassen wollten. Andererseits begaben sich auch viele Menschen zum Flughafen, die wegen der veränderten Lage aufgrund der Coronaviruskrise Probleme mit den Fluggesellschaften wollten und diese telefonisch nicht erreichen konnten.

Die Ankündigungen von Reisebeschränkungen zu einem führten zudem zu einem Zustrom von Reisenden, die nach Spanien, Marokko oder anderswo reisen wollten.

Ansturm am Wochenende erwartet

Insbesondere am kommenden Wochenende könnte es zu einem Stau am Flughafen Genf kommen, so die Sprecherin. Die Passagiere im Terminal werden gebeten, soziale Abstände einzuhalten und Hygienemassnahmen zu respektieren. An den Check-in-Schaltern und im Besucherzentrum werden Plexiglasfenster installiert, aber der Zugang für die Lieferungen ist gestört.

Der Flughafen hat Desinfektionsmittel uns Masken verteilt an diejenigen Mitarbeiter verteilt, die welche benötigen oder wünschen. An die Personen, die mit den Passagieren in Kontakt kommen, wurden neue Gesten empfohlen.

Die Geschäfte im Flughafen sind seit Montagabend geschlossen, mit Ausnahme der Apotheke, der Geldwechselschalter und einiger Take-Aways.

Keine Fieberkontrolle

Auf eine Kontrolle der Körpertemperatur der Passagiere verzichtet der Flughafen - sowohl bei der Ankunft als auch beim Abflug. Auf Ersuchen der Gesundheitsbehörden wurden in Zusammenarbeit mit der Fluggesellschaft Air China Massnahmen ergriffen, um die Rückverfolgbarkeit von aus Peking eintreffenden Personen zu verbessern.

(AWP)