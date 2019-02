Flughafen Zürich-Chef verschärft Kritik an Bazl

Wenn das Bazl mit einer Senkung der Flughafengebühren durchkomme, bedrohe dies Investitionen am grössten Flughafen des Landes und sende ein negatives Signal an Aktienanleger. Widrig sei zwar nicht grundsätzlich gegen eine Senkung der Gebühren. Doch wenn es zu einem "Kahlschlag" bei den Gebühren käme, schlage dies "voll auf das für Investitionen verfügbare Kapital durch".

Der Flughafen-Aktien-Kurs war Mitte November wegen des Bazl-Vorschlages stark gesunken und hat sich seitdem nur wenig erholt: "Die Investoren machen sich Sorgen, weil in der Schweiz offenbar keine verlässliche Regulierung mehr besteht", sagte Widrig dazu.

Auslandstrategie

Widrig skizzierte zudem seine Auslandstrategie: Weil das Flughafengeschäft in Zürich an eine "Sättigungsgrenze" stosse, will er vermehrt in ausländische Flughäfen investieren. Von 5 Prozent des Portfolios solle der Wert in den nächsten fünf bis zehn Jahren auf "etwa 15 Prozent" anwachsen.

Ins Auge fasst Widrig Südamerika und Asien: "Nebst Brasilien prüfen wir weitere Investitionen in Asien, etwa in Indien." Ebenfalls im Blick sind Vietnam, die Philippinen und Indonesien.

ra/tp

(AWP)