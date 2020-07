So will Ryanair etwa der Lufthansa mehr Konkurrenz in Deutschland machen. Die Low-Cost-Airline will auf neu zu vergebende Start- und Landerechte in Frankfurt am Main und in München mitbieten. Ryanair werde etwa "seine Chancen im deutschen Markt wahrnehmen", zitierte das deutsche Magazin "Focus" den Ryanair-Marketingdirektor Dara Brady am Freitag.

Hintergrund sind Auflagen der EU-Kommission, wonach die Lufthansa im Gegenzug für das milliardenschwere staatliche Rettungspaket demnächst Slots an Konkurrenten abgeben muss. Dabei handelt es sich um bis zu 24 Start- und Landeplätze in Frankfurt und in München.

