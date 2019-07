Fokus: Ermittler in der Defensive - Trumps Republikaner setzen Mueller zu

Mueller ist eine Institution im politischen Amerika. Der 74 Jahre alte frühere FBI-Chef ist hoch angesehen, gilt als integer und unabhängig, akribisch und effizient in seiner Arbeit, professionell und unaufgeregt in seiner Art. Fast zwei Jahre lang ermittelte Mueller still und leise, ob Trumps Lager im Präsidentschaftswahlkampf 2016 geheime Absprachen mit russischen Regierungsvertretern traf und ob Trump als Präsident später die Justizermittlungen behinderte.

Mueller tat das diskret - ohne dass er sich zwischendurch auch nur ein einziges Mal zu den Untersuchungen äusserte, und ohne dass zwischendurch Ergebnisse nach aussen drangen. Für Washingtoner Verhältnisse grenzte das an ein Wunder. Erst nach Abschluss der Arbeit trat er Ende Mai vor die Presse: Zehn Minuten lang referierte er da knapp und sachlich über die Resultate. Ansonsten schwieg er.

Ende März legte Mueller seinen Abschlussbericht vor: 448 Seiten, die später in Teilen geschwärzt veröffentlicht wurden. Darin ist Erstaunliches zusammengetragen. Die Ermittler wiesen nach, dass es vor der Präsidentschaftswahl 2016 durchaus zahlreiche Kontakte zwischen Trumps Wahlkampflager und Vertretern Russlands gab - mit dem Ziel Moskaus, den Ausgang der Wahl zu beeinflussen. Aufgelistet wurden in dem Bericht auch zahlreiche Versuche Trumps, Einfluss auf Muellers Ermittlungen zu nehmen. Diese blieben demnach nur aus mangelndem Gehorsam von Trumps Untergebenen erfolglos. Aber: Mueller fand nach eigenen Angaben keine ausreichenden Belege, um den Präsidenten strafrechtlich zu belangen.

Bei seiner Aussage vor dem Kongress macht Mueller erneut klar, dass der Präsident durch die Ermittlungen keineswegs komplett vom Vorwurf der Justizbehinderung entlastet sei. Und er betont, dass ein amtierender Präsident nach der geltenden Rechtsauffassung des Justizministeriums nicht angeklagt werden könne. Anders sei das nach dem Rückzug aus dem Amt. Dies ist Muellers Kernaussage, die er schon in seinem Bericht und bei seinem Kurzauftritt Ende Mai verbreitete. Doch über Stunden mehrfach wiederholt und per Live-Übertragung ins Land ausgestrahlt hat dies nun mehr Chance, Gehör zu finden.

Genau darauf setzen die Demokraten. Sie hoffen, dass die Ergebnisse des Mueller-Reports am Ende ins Bewusstsein der Amerikaner durchdringen und - mit Verspätung - doch noch zu einer grösseren Empörungswelle führen und Trumps Wiederwahl 2020 verhindern könnten.

Nur wenige Bürger dürften die 448 Seiten von Muellers Report gelesen haben. Und Trump und dessen Umfeld wahrten sich nach dem Abschluss von Muellers Arbeit lange die Deutungshoheit und verkündeten - bevor der Bericht öffentlich zugänglich war - der Report entlaste den Präsidenten in allen Punkten. Bei vielen Bürgern dürfte dies hängengeblieben sein. Die Demokraten kämpfen dagegen an.

Ihre Kernbotschaft bei Muellers Anhörung, die sie durch Nachfragen herauszuarbeiten versuchen: Seht her, Trump ist - anders als er behauptet - keineswegs von allen Vorwürfen freigesprochen, und er kann nur deshalb nicht belangt werden, weil er amtierender Präsident ist. Dafür wollten die Demokraten eine Aussage Muellers im Kongress.

Doch bei seinem Auftritt dort wirkt Mueller weniger souverän als erwartet, in Teilen gar fahrig. Immer wieder bittet er Abgeordnete, ihre Fragen zu wiederholen, verhaspelt sich ab und zu beim Reden, scheint mitunter überfordert von den parteipolitischen Winkelzügen und den zackig und bissig vorgetragenen Fragen der Republikaner. "Das ging ein bisschen schnell für mich", sagt er an einer Stelle.

Demokratische Abgeordnete präsentieren ihm zahm Resultate seines Berichts, stellen viele simple Ja-Nein- oder Richtig-Falsch-Fragen. Trumps Parteikollegen dagegen gehen Mueller hart und zum Teil aggressiv an, grillen ihn mit Vorwürfen, die auch Trump immer wieder erhoben hat - unter anderem zu Muellers angeblichen Interessenskonflikten. Wie so oft bei derartigen Anhörungen ist dies eine Möglichkeit für Abgeordnete, sich zu profilieren. Und die Mission der Republikaner ist es, Mueller schlecht aussehen zu lassen.

Mueller selbst wollte den Auftritt im Repräsentantenhaus nicht. Ende Mai, als er sich nach dem Abschluss seiner Ermittlungen erstmals zu den Ergebnissen äusserte, machte er klar, dass er eine Aussage vor dem Kongress nicht für sinnvoll halte. "Der Bericht ist meine Aussage", sagte er da. Und genau das wiederholt er auch bei seiner Anhörung. Immer wieder verweist er vor den Abgeordneten auf den Abschlussbericht oder erklärt, dass er sich zu vielen Dingen nicht äussern dürfe - wegen laufender Verfahren oder Vorgaben des Justizministeriums, dem er als Sonderermittler unterstellt war.

Ob Muellers gewichtige inhaltliche Botschaften - die für Trump tatsächlich ein Problem sind - bei dieser Performance durchdringen zu den Bürgern, ist offen. Fraglich ist auch, ob dieser Auftritt für Muellers Reputation hilfreich ist. Die Republikaner stürzen sich auf seine Schwachstellen bei der Anhörung und schlachten diese aus. Das Weisse Haus erklärt in einer knappen schriftlichen Mitteilung, die Anhörung sei eine "monumentale Peinlichkeit" für die Demokraten. Trump selbst zitiert und retweetet derweil gehässige Kommentare zu Muellers Auftritt. Und auch er suggeriert in einem eigenen Tweet, der von den Demokraten angestrengte Auftritt sei nach hinten losgegangen.

Welche Wirkung der Auftritt haben wird, hängt davon ab, ob die Amerikaner mehr darauf achten, was Mueller zu sagen hat - und nicht, wie er es vorträgt. Und ob sie ihm überhaupt zuhören./jac/DP/zb

