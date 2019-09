Forscher: CO2-Ausstoss durch das Fliegen deutlich gestiegen

Der wachsende Luftverkehr belastet nach Angaben der Umweltforschungsorganisation ICCT das Weltklima immer stärker. Innerhalb von fünf Jahren sei der weltweite Kohlendioxid-Ausstoss von Flugzeugen um knapp ein Drittel auf 918 Millionen Tonnen 2018 gestiegen, heisst es in einem Arbeitspapier, das der International Council on Clean Transportation (ICCT) am Donnerstag veröffentlichte. "Die Treibhausgasemissionen der kommerziellen Luftfahrt steigen schnell." 81 Prozent davon entfielen auf Passagierflugzeuge.