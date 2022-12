Nebst der SP wird mit der Mitte mindestens eine zweite Fraktion am frühen Mittwochmorgen zu einer Sitzung zusammentreten, wie Fraktionschef Philipp Matthias Bregy ankündigte. Der Walliser Nationalrat dämpfte jedoch zugleich die Erwartungen, was taktische Manöver in der sogenannten "Nacht der langen Messer" angeht. Er gehe davon aus, dass die wichtigen Entscheide in seiner Fraktion bereits am Dienstag gefällt worden seien, sagte er.