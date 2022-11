"Es könnte sein, dass Stromerzeugung und -nachfrage an einigen sehr kalten Tagen nicht vollständig aufeinander abgestimmt sind", sagte Regierungssprecher Olivier Véran am Dienstag in Paris. Ein Krisenstab habe nun ein mehrstufiges Szenario für Einschränkungen bei Versorgungsengpässen mit den Regionen abgestimmt. Die sensible Infrastruktur wie Kliniken oder das telefonische Notrufsystem würden auf jeden Fall versorgt. Paris werde als Hauptstadt mit vielen wichtigen Einrichtungen von möglichen Einschränkungen nicht ausgenommen.