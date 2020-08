Frankreich besorgt über Menschenrechtssituation in China

Frankreich hat bei einem Besuch des chinesischen Aussenministers Wang Yi seine "ernsthafte Besorgnis" über die Verschlechterung der Menschenrechtslage in China bekräftigt. Das gelte insbesondere für Hongkong und die Region Xinjiang, wo die muslimische Minderheit der Uiguren verfolgt werde, teilte das französische Aussenministerium am Sonntag mit. Wang und Frankreichs Aussenminister Jean-Yves Le Drian hätten sich am Samstag getroffen, hiess es weiter.