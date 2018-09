Frankreich drückt bei Digitalsteuer mit weiterem Vorschlag aufs Tempo

Frankreich will bei der in Europa umstrittenen Einführung einer Digitalsteuer für Konzerne wie Facebook und Google mit einer Verfallsklausel Fortschritte erzielen. Er werde vorschlagen, dass eine EU-weite Steuer abgelöst werden solle, sobald es eine internationale Einigung im Rahmen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) gebe, sagte Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire am Samstag beim informellen Treffen mit seinen EU-Amtskollegen in Wien.