Frankreich fährt wegen Coronavirus Fernverkehr zurück

Am Montag sollen bei der französischen Staatsbahn SNCF sieben von zehn Zügen fahren, bei der Pariser Nahverkehrsgesellschaft RATP fahren 80 Prozent der Metros. Der Betrieb soll dann im Laufe der Woche weiter zurückgefahren werden. Die Tankstellen sollen in Betrieb bleiben, es werde keine Benzinknappheit geben, so die französische Regierung.

Frankreichs Premier Édouard Philippe hatte am Samstagabend die Schliessung von allen öffentlichen Einrichtungen wie Restaurants, Bars, Läden, Theatern und Bibliotheken angekündigt. Lediglich Supermärkte, Apotheken, Banken oder Tabakläden sollen geöffnet bleiben. In Frankreich war die Zahl der Coronavirus-Infektionen noch einmal stark angestiegen - sie hatten sich innerhalb von 72 Stunden verdoppelt./nau/DP/zb

(AWP)