Angesichts der aktuellen Corona-Infektionswelle in China führt Frankreich wie einige andere Länder auch eine Testpflicht für Reisende aus dem Land ein. Beim Abflug in China ist vom 1. Januar an ein höchstens 48 Stunden zurückliegender negativer Corona-Test erforderlich, teilte Frankreichs Gesundheitsminister François Braun am Freitagabend mit. Während des Flugs nach Frankreich gilt eine Maskenpflicht, bei der Ankunft wird ein PCR-Test vorgenommen. Alle positiven Proben sollen zur epidemiologischen Überwachung systematisch analysiert werden.

30.12.2022 20:46