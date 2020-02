Frankreich hofft auf Ja der EU-Kommission zum Alstom-Bombardier-Deal

Der französische Wirtschaftsminister Bruno Le Maire hofft auf die Zustimmung der EU-Kommission für die geplante Übernahme des Bombardier-Zuggeschäfts durch den Hersteller Alstom . Die Position der EU-Kommission und der meisten EU-Staaten mit Blick auf das Wettbewerbsrecht habe sich weiterentwickelt, sagte Le Maire am Dienstag nach einem Gespräche mit der zuständigen EU-Kommissarin Margrethe Vestager in Brüssel. Es gehe darum, die Wettbewerbsregeln an die Realität der Weltwirtschaft anzupassen, denn die sei brutal.