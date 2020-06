Frankreich lockert coronabedingte Beschränkungen weiter

In Frankreich sind die coronabedingten Einschränkungen weiter gelockert worden. Nach gut drei Monaten der Schliessung durften am Montag Kinos wieder öffnen. In den rund 2000 Lichtspielhäusern müssen weiterhin Vorgaben zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie umgesetzt werden. Angestellte und Besucher müssen Schutzmasken tragen und Abstand voneinander halten, wie die Vereinigung der französischen Kinos in ihren Gesundheitsrichtlinien erklärte.