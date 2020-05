Frankreich lockert schrittweise strenge Ausgangsbeschränkungen

Wer sich mehr als 100 Kilometer von seinem Wohnort fortbewegen möchte, braucht weiterhin eine Bescheinigung und darf dies nur aus dringenden familiären oder beruflichen Gründen. Auch die Einreisebeschränkungen nach Frankreich bleiben noch mindestens bis zum 15. Juni bestehen.

In Paris droht ein Verkehrschaos. Zu den Stosszeiten sollen vorrangig nur Menschen mit einer Bescheinigung ihres Arbeitgebers den Nahverkehr benutzen dürfen. So soll sichergestellt werden, dass die Abstandsregeln eingehalten werden. In den Bahnhöfen und Zügen wurden Markierungen angebracht. Gleichzeitig sind rund 60 Metro-Stationen geschlossen und nur 75 Prozent der Züge fahren. Die Stadt hat zusätzliche Radwege eingerichtet./nau/DP/he

(AWP)