Ähnlich wie beim kometenhaften Aufstieg zum Präsidenten in Frankreich will er mit einer klaren pro-europäischen Botschaft Wähler gewinnen, die von den alten Parteien enttäuscht sind. "Ich denke, Europa wäre demokratisch besser dran mit einer Neuordnung der Politiklandschaft. Ich habe die derzeitigen europäischen Gruppen im Auge", sagt Macron. Die halten wegen der Kampfansage die Luft an und hoffen, den neuen Wettbewerber auf Abstand halten zu können. "Ein Copy/Paste des französischen Modells wird auf europäischer Ebene nicht funktionieren", sagt Manfred Weber, Fraktionschef der konservativen EVP.

Doch hinter den Kulissen schrillen die Alarmglocken. In Frankreich habe Macron sich bei seinem Siegeszug links und rechts bei den Parteien bedient, sagt Nicolai von Ondarza, Europa-Experte der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP). "Die etablierten Parteien haben wahnsinnige Angst vor so einer Sammelbewegung, die ihre Wähler anspricht." Allerdings ist noch völlig Offen, wie groß die Macron-Fraktion im Europa-Parlament nach der Wahl im Mai 2019 ausfallen wird.

Macron hatte En Marche 2016 als politische Bewegung gegründet und im Frühjahr vorigen Jahres überraschend sowohl die Präsidentschaftswahl als auch die Wahlen zur Nationalversammlung gewonnen. Wie der 40-jährige den Erfolg auf der europäischen Bühne wiederholen will, ist nun die große Frage. Denn eine Machtbasis hat En Marche (deutsch: Vorwärts) im rund 750 Abgeordnete starken Brüssler Abgeordnetenhaus nicht.

Eine Festlegung aus Paris auf einen Lieblingsverbündeten gibt es nicht - dafür aber vielsagende Konstellationen. So trat jüngst beim Europa-Wahlkampfauftakt in Brüssel von La Republique En Marche, wie die Partei vollständig heißt, der Chef der Liberalen im Europäischen Parlament auf. "Macron und ich haben sehr ähnliche Vorstellungen von Europa", sagt Guy Verhofstadt zu Reuters. Das bedeute aber nicht, dass En Marche den Liberalen beitreten werde. Zusammenschlüsse und Allianzen als Mittel in der Politik hätten sich sowieso überlebt. "Wir müssen Alternativen zu den alten Parteien - also der EVP und den Sozialdemokraten - schaffen." Es werde nicht das letzte Mal sein, dass er bei En Marche sprechen werde.

Mit der App in den Wahlkampf

Der Start des Europawahlkampfs entsprach eins zu eins der Blaupause von En Marche in Frankreich vor zwei Jahren. Statt einer ausgefeilten Kampagne oder großer Kundgebungen gab es nur eine App. Mit dieser auf dem Smartphone zogen Anhänger über den Brüsseler Platz Flagey und befragten Passanten zu Europa. Die Antworten wurden dann zurück nach Paris gemeldet und sollen ins Wahlprogramm fließen. Die einzigen, die in den letzten Jahren über Europa diskutiert hätten, seien Populisten gewesen, sagt der französische En-Marche-Abgeordnete Pieyre-Alexandre Anglade zu Reuters: "Diejenigen, die an Europa glauben, müssen sich die Debatte wiederholen und dafür kämpfen."

Wenige Kilometer entfernt im Europaparlament warnt man vor zu simplen Botschaften. Macron sei in Frankreich so weit gekommen, weil er sich als 'Der Neue' verkauft habe und zudem das alte Parteiensystem zusammengebrochen sei, sagt Grünen-Co-Fraktionschef Philippe Lamberts zu Reuters. Europaweit lasse sich das nicht wiederholen: "Er möchte alle Pro-Europäer unter einem Banner vereinen, am besten seinem. Wir Grüne werden das nicht mit uns machen lassen." Zudem sei es für die Demokratie schädlich, wenn sich Wähler nur noch zwischen zwei Lagern entscheiden könnten, einem nationalistisch-populistischen und einem europäisch-neoliberalen. "Man muss die Populisten von allen Seiten thematisch einkreisen", rät der Belgier.

Für den Einzug in das Brüsseler Plenum hat Macron nach den Worten von Politikwissenschaftler von Ondarza zwei Optionen. "Er könnte den revolutionäre Weg gehen mit der Gründung von eigenen Ablegern in den Mitgliedsländern." Doch werde das Thema EU alleine nicht reichen für einen Erfolg. "Macron könnte auch versuchen, nationale Parteien ins progressive Lager zu ziehen. Ein Beispiel wäre die spanische Ciudadanos." Ihm in die Hände spiele, dass das EU-Parlament durch den Wegfall der britischen Abgeordneten nach dem Brexit schrumpfen werde und die Sozialdemokraten europaweit verlieren dürften. Ganz grob geschätzt könnte En Marche damit 2019 auf etwa 100 Sitze kommen.

Gleichzeitig dürfte die informelle große Koalition von EVP und Sozialdemokraten im nächsten Parlament keine Mehrheit mehr erreichen. Sie bräuchten dafür einen Dritten. "Damit könnte Macrons neue Bewegung zum Machtfaktor werden und bei der Ämterbesetzung das Zünglein an der Waage werden."

(Reuters)