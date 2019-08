Frankreich nominiert Ex-Ministerin Goulard als EU-Kommissarin

Frankreich soll in der neuen EU-Kommission durch die ehemalige Verteidigungsministerin Sylvie Goulard (54) vertreten werden. Das habe Staatschef Emmanuel Macron der designierten Kommissionschefin Ursula von der Leyen vorgeschlagen, teilte der Élyséepalast am Mittwoch in Paris mit. Die derzeitige Vizegouverneurin der französischen Zentralbank Banque de France würde die Nachfolge des Sozialisten Pierre Moscovici antreten.