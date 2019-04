Frankreich skeptisch gegenüber Brexit-Verschiebung

Nach bisheriger Planung soll Grossbritannien am 12. April aus der EU ausscheiden - also am Freitag in einer Woche. Die britische Premierministerin Theresa May bittet nun um eine Verschiebung des Brexit-Datums auf den 30. Juni. EU-Ratschef Donald Tusk plädiert hingegen nach Angaben eines EU-Beamten für eine flexible Verlängerung der Austrittsfrist um bis zu zwölf Monate.

Macron hatte sich bereits zu Wochenbeginn skeptisch gegenüber einer weiteren Verschiebung des Brexit-Termins gezeigt. Eine Verlängerung, die auch eine Teilnahme Grossbritanniens an der Europawahl im Mai bedeuten würde, sei für Frankreich keinesfalls selbstverständlich./cb/DP/mis

(AWP)