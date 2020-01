Ministerpräsident Edouard Philippe schrieb am Samstag in einem Brief an Gewerkschaften und Arbeitgeber, er sei bereit, die Pläne für die geplante Anhebung des Alters für den Rentenbeginn von 62 auf 64 Jahre unter bestimmten Bedingungen zurückzuziehen.

Das sei der beste Weg, um das Rentensystem auf friedlichem Weg umzubauen. Die Gewerkschaft CFDT erklärte, sie begrüsse die Ankündigung. Am Freitag waren Gespräche zur Lösung des Streits gescheitert.

Die Gewerkschaften laufen seit Wochen Sturm gegen die Pläne von Präsident Emmanuel Macron. Wiederholt haben sie landesweite Streiks und Demonstrationen organisiert, bei denen es teilweise zu gewaltsamen Zusammenstössen mit der Polizei kam.

Macron will Frankreichs Rentensystem vereinfachen, das mehr als 40 verschiedene Pensionskassen umfasst. Er hält das System für unfair und zu teuer. Er will auf Rentenpunkte umstellen, die für alle Franzosen gleichermassen gelten sollen.

(Reuters)