Frankreich und Deutschland für Mehrheitsbeschlüsse in Steuerfragen

"Ich denke, es gibt das Bedürfnis nach verbesserten Entscheidungsprozessen in der EU", sagte Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) bei dem gemeinsamen Auftritt mit Le Maire. Das gelte für die Aussenpolitik als auch für die Steuerpolitik.

In beiden Bereichen gilt in Europa das Einstimmigkeitsprinzip. Einzelne Staaten können dadurch unliebsame Entscheidungen blockieren. Das Europaparlament hat zudem kein Mitbestimmungsrecht. In den meisten anderen Feldern werden Entscheidungen in der EU mittlerweile per Mehrheitsbeschluss unter den EU-Staaten getroffen, das Europaparlament kann zudem mitentscheiden.

Zuletzt war etwa die Diskussion für eine EU-Digitalsteuer im Sande verlaufen. Die EU-Kommission hatte vorgeschlagen, Internetriesen wie Google und Facebook , die deutlich niedrigere Steuern als klassische Industriebetriebe zahlen, stärker zu besteuern. Vor allem Irland, das etwa Facebook in Europa beherbergt, stellte sich entschieden dagegen./asa/DP/fba

