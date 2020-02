Wegen des neuartigen Coronavirus hat Frankreich alle Grossveranstaltungen mit mehr als 5000 Menschen untersagt. Diese Entscheidung sei vom Verteidigungs- und Ministerrat getroffen worden, teilte Gesundheitsminister Olivier Véran am Samstag in Paris mit. Von dieser Massnahme ist unter anderem der Halbmarathon in der französischen Hauptstadt am Sonntag betroffen.