Frankreich will Kaufkraft mit 20 Milliarden Euro an Hilfen stärken

Frankreich will die Kaufkraft der Bevölkerung in der Krise mit weiteren Hilfen im Umfang von rund 20 Milliarden Euro stärken. Über ein Massnahmenpaket mit einer weiteren Deckelung der Strom- und Gaspreise, Zuschüssen für Berufstätige beim Tanken, einer Mietpreisbremse und der Erhöhung von Renten sowie Sozialleistungen beriet die neue Regierung am Donnerstag in Paris. Das Gesetz über die Hilfen muss nun das Parlament passieren, wo Forderungen der Opposition nach weiterreichender Unterstützung zu erwarten sind.