Frankreich will Quoten für Zuwanderung von Fachkräften

Frankreich will feste Quoten für Arbeitnehmer aus dem Ausland einführen. Es gebe Berufe und Regionen, in denen der Arbeitskräftebedarf nicht gedeckt sei, sagte Arbeitsministerin Muriel Pénicaud am Dienstagmorgen dem Sender RMC. Um diesen Arbeitsbedarf zu decken, solle es Quoten für Einwanderer geben. "Wir werden die Anzahl der Personen nach Beruf und Gebiet festlegen", sagte die Ministerin. Eine erste Liste mit entsprechenden Anforderungen und Bedürfnissen soll im kommenden Sommer veröffentlicht werden. Pénicaud sprach von rund 33 000 möglichen Arbeitsplätzen pro Jahr.