Frankreich will Steuerlast ab 2018 um 7 Milliarden Euro verringern

Frankreich will ab dem kommenden Jahr die Steuern senken. Um rund sieben Milliarden Euro solle die Abgabenlast reduziert werden, sagte der französische Premierminister Edouard Philippe am Samstag. Das Euro-Land halte zudem an seinem Ziel fest, bereits in diesem Jahr das Defizit Frankreichs unter drei Prozent zu drücken. Damit würde Paris seit Jahren erstmals wieder die Maastricht-Kriterien einhalten.