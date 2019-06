Frankreich zu Reduzierung seiner Beteiligung an Renault bereit

Nach der geplatzten Fusion der Autobauer Renault und Fiat Chrysler hat Frankreichs Wirtschaftsminister Bruno Le Maire die "Allianz" Renaults mit Nissan in den Vordergrund gestellt. Priorität habe, die "Allianz" Renault-Nissan zu "stärken", sagte Le Maire am Samstag der Nachrichtenagentur AFP am Rande des G20-Finanzministertreffens im japanischen Fukuoka. Dazu sei der französische Staat auch bereit, eine Reduzierung seiner Beteiligung von derzeit 15 Prozent an Renault zu erwägen.