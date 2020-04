Die französische Wirtschaft wird nach Einschätzung des Finanzministers Bruno Le Maire in diesem Jahr hart von der Corona-Krise getroffen. "Wir gehen von einem Rückgang der Wirtschaftsleistung um acht Prozent aus", sagte Le Maire am Dienstag dem Fernsehsender BFM TV. Der Minister will seinen revidierten Haushaltsplan am Mittwoch vorlegen. In der vergangenen Woche war Frankreichs Regierung bei der Budgetplanung noch von einem Rückgang des Bruttoinlandsproduktes (BIP) um nur sechs Prozent im laufenden Jahr ausgegangen.