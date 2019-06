Frankreichs Finanzminister warnt vor wirtschaftlichem Abstieg Europas

Der französische Wirtschaftsminister Bruno Le Maire sieht Europa angesichts zunehmender wirtschaftlicher Konkurrenz aus den USA und China am Scheideweg. Le Maire sagte am Dienstag beim Tag der deutschen Industrie in Berlin, Europa drohe der Abstieg. "Das werden wir nicht hinnehmen." Europa könne eine führende Wirtschaftsmacht bleiben. Das könnten Deutschland und Frankreich aber nur gemeinsam schaffen. Die Kräfte müssten gebündelt werden.