Frankreichs neue Regierung kommt

Nach dem Rücktritt der französischen Regierung wird bereits an diesem Montag das Kabinett des neuen Premierministers Jean Castex vorgestellt. Die Ankündigung erfolge in zwei Schritten, bestätigte am Sonntag das Präsidentenamt der Deutschen Presse-Agentur in Paris. Zuerst würden die neuen Minister bekanntgegeben werden, dann die Staatssekretäre. Castex hatte am Freitag eine schnelle und umfassende Umbildung der Regierung angekündigt und von "neuen Talenten" und "Persönlichkeiten mit unterschiedlichem Hintergrund" gesprochen.