Frankreichs Notenbankchef erwartet bald Einigung zu Kapitalregeln

Die Bankenaufseher werden sich nach Einschätzung von Frankreichs Notenbank-Chef Francois Villeroy de Galhau wohl diese Woche auf weltweit gültige Kapitalvorschriften einigen. Ein entsprechender Kompromiss liege auf dem Tisch, sagte Villeroy am Montag in einer Rede an einer Universität in Tokio.