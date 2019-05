Frankreichs Präsident bedankt sich bei May für beherzten Einsatz

Nun sei es an Grossbritannien, einen Nachfolger zu bestimmen. Frankreich sei bereit, mit ihm in allen europäischen und bilateralen Fragen zusammenzuarbeiten. Es gelte, das reibungslose Funktionieren der Europäischen Union aufrecht zu erhalten. Der Präsidentenpalast erinnerte daran, dass Ablehnungen ohne Alternativen in eine Sackgasse führten.

Unter massivem Druck wegen der Brexit-Krise hatte May am Vormittag angekündigt, die Führung der Konservativen Partei am 7. Juni abzugeben. Damit sind auch ihre Tage als Premierministerin gezählt./nau/DP/mis

(AWP)