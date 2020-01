Frankreichs Präsident befürwortet Referendum zu Klimafragen

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat sich offen für ein Referendum zu Klimafragen gezeigt. Nur so könne dieses Thema mit allen Bürgern geteilt werden, sagte Macron am Freitag bei einem sogenannten Bürger-Konvent für Klimapolitik mit 150 Teilnehmern in Paris. Den Vorschlägen der Bürger zum Kampf gegen die Klimaerwärmung würden starke Entscheidungen folgen, versprach Macron. Der Konvent war eingerichtet worden, um die französische Gesetzgebung in Klimafragen zu begleiten.