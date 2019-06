Frankreichs Premier setzt bei Regierungserklärung auf Umweltpolitik

Frankreichs Premierminister will der Umweltverschmutzung den Kampf ansagen. "Heute sehen wir überall die Auswirkungen des Klimawandels", sagte Édouard Philippe am Mittwoch in seiner Regierungserklärung vor der Nationalversammlung. Im Mittelpunkt seiner zweiten Regierungsphase stünde der ökologische Ehrgeiz, so Philippe. Mit seiner Regierungserklärung stellt der Premier die Leitlinien für die zukünftige Politik vor.