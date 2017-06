Frankreichs Regierung bereitet Boden für heikle Arbeitsmarktreform

(Ausführliche Fassung) - Die französische Regierung hat eine umstrittene Lockerung des Arbeitsrechts auf den Weg gebracht. Präsident Emmanuel Macron will die Reform mit Verordnungen umsetzen - damit könnte das Parlament nicht bei jedem Detail mitentscheiden. Die Abgeordneten sollen der Regierung eine Art Vollmacht geben, die Änderungen in Eigenregie auszuarbeiten und zu erlassen. Das Kabinett beriet im Mittwoch in Paris den Entwurf eines dafür nötigen Rahmengesetzes.