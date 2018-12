Frankreichs Regierung will offenbar Steuererhöhungen aussetzen

(Meldung weiter ausgebaut) - Im eskalierten Konflikt mit der Protestbewegung der "Gelben Westen" will der französische Premierminister Édouard Philippe die umstrittenen Steuererhöhungen auf Benzin und Diesel aussetzen. Das berichteten die Nachrichtenagentur AFP und andere französische Medien unter Berufung auf Regierungsquellen. Wie der Nachrichtensender BFMTV berichtete, bestätigte Philippe das Vorhaben am Dienstag vor Abgeordneten der Regierungsmehrheit. Der Premier wolle sich in der Mittagszeit im Fernsehen äussern. Eine Bestätigung aus dem Büro des Premierministers gab es zunächst nicht.