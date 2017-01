Frankreichs Sozialisten suchen ihren Präsidentschaftskandidaten

Neben dem früheren Premierminister Manuel Valls gelten zwei Vertreter des linken Flügels als Favoriten: die beiden Ex-Minister Benoît Hamon und Arnaud Montebourg. Die zwei Bewerber mit den meisten Stimmen kommen in die entscheidende Stichwahl in einer Woche. Abstimmen können alle Franzosen, die im Wählerregister stehen und sich per Unterschrift zur Linken bekennen. Die Abstimmung ist bis 19.00 Uhr möglich, Ergebnisse wurden im Laufe des Abends erwartet.

Die Parti Socialiste ist nach fünf schwierigen Regierungsjahren und dem Verzicht von Präsident François Hollande auf eine neue Kandidatur schwer angeschlagen. Egal welcher ihrer Bewerber das Rennen macht: Bislang liegen sie in Umfragen alle abgeschlagen hinter dem Konservativen François Fillon und der Rechtsaussen-Kandidatin Marine Le Pen von der Front National.

