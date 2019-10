Frankreichs Wirtschaftsminister: AKW Flamanville ist 'Misserfolg'

Angesichts der Schwierigkeiten beim Bau des Atomreaktors in Flamanville am Ärmelkanal hat sich die französische Regierung mit deutlichen Worten eingeschaltet. Wirtschaftsminister Bruno Le Maire forderte am Montag den Energiekonzern EDF auf, innerhalb eines Monats einen Aktionsplan vorzulegen. Der Bau des Atomreaktors sei ein "Misserfolg" für die französische Kernkraftindustrie, daraus müssten Lehren und Konsequenzen gezogen werden, betonte der mächtige Minister bei der Vorstellung eines Berichts über die Ursachen der Rückschläge. Die französische Atomindustrie müsse wieder höchsten Standards entsprechen.