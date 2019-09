Französische Experten sollen bei Aufklärung in Saudi-Arabien helfen

Nach dem Angriff auf wichtige Ölanlagen in Saudi-Arabien sollen französische Experten bei der Aufklärung helfen. Der französische Präsident Emmanuel Macron habe dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman in einem Telefongespräch die Entsendung der Fachleute bestätigt, teilte der Élyséepalast am frühen Mittwochmorgen mit.