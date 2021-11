Französische Fischer planen Blockaden im Streit mit Briten

Im Fischereistreit zwischen Grossbritannien und Frankreich wollen französische Fischer an diesem Freitag Verkehrswege über den Ärmelkanal blockieren. Geplant sind Blockaden unter anderem am Kanaltunnel in Calais. Es gehe um zeitlich begrenzte, symbolische und gewaltfreie Proteste, betonte der Fischereiverband am Donnerstag.