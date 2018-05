Französische Mai-Demos im Zeichen der Proteste gegen Macrons Reformen

Die traditionellen Mai-Demonstrationen in Frankreich haben sich in diesem Jahr auch gegen die Reformpolitik von Präsident Emmanuel Macron gerichtet. Die Kundgebung der CGT und weiterer Gewerkschaften in der Hauptstadt Paris protestierte am Dienstag unter anderem gegen die "Infragestellung sozialer Errungenschaften". Sie setzte sich am Nachmittag in Bewegung, wie die französische Nachrichtenagentur AFP berichtete.