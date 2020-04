Französischer Finanzminister will Corona-Fonds mit Deutschland debattieren

Frankreich wirbt bei seinem Vorstoss für einen neuen EU-Rettungsfonds zur Linderung der Corona-Krise auch um Unterstützung aus Berlin. "Unsere Standpunkte nähern sich immer weiter an", sagte Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire am Donnerstag in Paris mit Blick auf die Krisenbewältigung. Er habe bereits mit Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) gesprochen.