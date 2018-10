Fraport verkauft Beteiligung am Flughafen Hannover an britischen Investor

Der britische Finanzinvestor Icon Infrastructure hat vom Flughafenbetreiber Fraport dessen Beteiligung am Flughafen Hannover übernommen. Damit sei die Anteilseignerstruktur in Hannover neu aufgestellt, teilte der Flughafen am Dienstag mit. Früheren Angaben von Fraport zufolge ging der 30-Prozent-Anteil des Frankfurter MDax -Konzerns für 109,2 Millionen Euro an die Icon Flughafen GmbH.