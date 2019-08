Frau von Ex-Autoboss Ghosn appelliert an Präsident Macron

Die Ehefrau des früheren Auto-Topmanagers Carlos Ghosn hat vor Beginn des G7-Gipfels an Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron appelliert, mit dem japanischen Regierungschef Shinzo Abe über die gerichtlichen Auflagen für ihren Mann zu sprechen. Macron solle sich dafür einsetzen, dass ihr Ehemann einen fairen Prozess bekomme und seine Rechte gewahrt würden, erklärte Carole Ghosn in einem Schreiben an Macron, das dem französischen Fernsehsender BFMTV vorlag. Die Auflagen für Carlos Ghosn seien grausam, meinte seine Ehefrau. Zudem gebe es noch keinen Prozesstermin, kritisierte sie.